Recensione Black Shark 5 Pro: alternativa senza compromessi di potenza

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Black Shark 5 Pro cambia leggermente il suo design, rimanendo però ancora riconoscibilmente uno smartphone del brand, con il retro in vetro statinato "costellato" di grafiche moderne e un po' appariscenti e con elemento che si rileva poi essere un led RGB. Le fotocamere si spostano in un blocco nell'angolo. In mano è ancora uno smartphone pesante con i suoi 220 grammi di peso e nel complesso anche massiccio nelle sue proporzioni seppur lo spessore è leggermente inferiore rispetto al passato: 9,5 millimetri. Non ha certificazioni per la resistenza all'acqua o alla polvere. Sul lato destro troviamo due interruttori che se attivati fanno "saltare fuori" due tasti fisici da utilizzare come tasti dorsali quando lo smartphone è in orizzontale per giocare. Tornano poi nella scocca grazie ad un ingegnoso sistema di magneti. La stessa soluzione del modello precedente.

Ottima la connettività: 5G, Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.2 e chip NFC. Non c'è purtroppo il jack audio per le cuffie, ma c'è invece un eccellente audio stereo, votato numero 1 da DxOMark, veramente impressionante per volume e qualità.

Fotocamera

Black Shark ha aggiornato la fotocamera principale e quella grandangolare del suo smartphone portandole a 108 megapixel ƒ/1.8 e a 13 megapixel ƒ/2.4. La fotocamera macro rimane una 5 megapixel ƒ/2.4. Gli scatti realizzati da questo smartphone sono generalmente buoni, decisamente migliori quantomeno delle nostre aspettative per uno smartphone gaming. Le immagini hanno un buon dettaglio, un buon bilanciamento dei colori e una messa a fuoco precisa. Anche la modalità notturna fa bene il suo lavoro, aggiungendo dettaglio e luce agli scatti finali. Se vogliamo trovare un difetto segnalaremmo come l'HDR a volte non è abbastanza incisivo. Questo non è aiutato dal fatto che la modalità HDR si disattiva automaticamente senza ragione. Non aspettatevi foto da top di gamma premium 2022, ma nel complesso non rimarrete delusi dalla resa di questo Black Shark 5 Pro.

Display

Software

Black Shark 5 Pro arriva sul mercato con Android 12 aggiornato alle patch di maggio 2022 e personalizzato con la Joy UI 13, una versione della MIUI 13 leggermente modificata per adattarsi all'ideale "gaming" con un tema più appropriato e con alcune funzioni dedicate specifiche. Nel complesso il software è velocissimo, anche se ci auguriamo un ciclo di aggiornamenti futuri più rapido.

All'interno dello Shark Space troviamo la possibilità di avviare i propri giochi all'interno dei quali potrete aprire un pannello che vi permetterà di personalizzare le prestazioni erogate da ciascun componente dello smartphone per ogni gioco, andando a modificare in modo molto preciso ogni aspetto, come la sensibilità al tocco o la potenza erogata dal processore. Potrete poi ovviamente monitorare le prestazioni in tempo reale e configurare i tasti fisici, oltre che la pressione "forte" sullo schermo e le gesture di "scuotimento" laterale del telefono. Potrete poi attivare varie altre modalità, come quella per non essere disturbati, quella per avere un mirino aggiuntivo negli sparatutto e molte altre.

Tra le funzionalità non specificatamente legate al mondo del gaming troviamo la possibilità di personalizzare il funzionamento del led rgb posteriore, un secondo spazio per creare un ambiente separato per due aspetti diversi della propria vita e un comodo menù laterale per avere sempre a disposizione le proprie app preferite. Non manca la modalità ad una mano, la funzione di pulizia dell'altoparlante e la possibilità, come nel precedente modello, di personalizzare il funzionamento dei tasti fisici quando non si è all'interno di un gioco. Peccato nel complesso per gli aggiornamenti poco frequenti e per alcune traduzioni in italiano decisamente approssimative.