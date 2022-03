Recensione Black Shark 4 Pro: gaming phone con i tasti fisici

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Come tutti gli smartphone gaming anche questo Black Shark 4 Pro si distingue per un design sicuramente "graffiante" e anche "ingombrante". Parliamo di un prodotto spesso 9,9 millimetri e pesante 220 grammi . Non proprio per tutte le tasche. La scocca posteriore in vetro ha una grafica futuristica ma tutto sommato comunque non troppo appariscente, almeno finché si sceglie di non far accendere il triangolo luminoso RGB presente nella parte alta della scocca. Le fotocamere sono poi incorporate in un blocco orizzontale leggermente sporgente. È realizzato in metallo e vetro, il che in parte giustifica il peso più alto rispetto ad uno smartphone comune.

Hardware

Molto buona la connettività: supporto dual SIM , compatibilità 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC. Presente anche il jack audio per le cuffie, ma la porta USB-C non è invece dotata di supporto all'uscita video. Ottimo l'audio stereo fornito dagli speaker posti sul lato corto. Forse fra i migliori in assoluto per volume e qualità sonora.

Lo smartphone quando è sotto sforzo scalda decisamente più della media, diventando anche molto caldo. Black Shark qui ha scelto la strada delle prestazioni e non del risparmio energetico. Quello che abbiamo notato è che anche al massimo delle sue prestazioni, riesce a reggere lunghe sessioni di gaming senza perdere niente in prestazioni. In parole povere: niente thermal throttling. L'autonomia ovviamente come vedremo ne risentirà.

Fotocamera

Black Shark 4 Pro è dotato di un sensore principale da 64 megapixel ƒ/1.8 , di una grandangolare da 8 megapixel ƒ/2.2 e di una fotocamera da 5 megapixel ƒ/2.4 macro. Le fotocamere sono sufficienti per la tipologia di smartphone che vuole essere questo Black Shark 4 Pro, ma non aspettatevi risultati da top di gamma. Le immagini hanno comunque un discreto bilanciamento del colore e anche una buona nitidezza, anche se nel complesso sono più scure dei concorrenti quando la luce inizia a calare. Al buio completo la modalità notturna riesce comunque a dare un po' di supporto. Poco emozionante la fotocamera grandangolare, che soffre anche per la sua bassa risoluzione.

Display

Il display è un ampio e godibile 6,67 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel). È realizzato in tecnologia AMOLED e supporta un refresh rate adattivo fino a 144 Hz , uno dei record per la categoria. In più abbiamo anche il pieno supporto all'HDR10+ e al touch sampling fino a 720 Hz, per una risposta ai comandi ancora più precisa. La luminosità massima (di picco) è di 1300 nits. È indubbiamente un bel display, ampio e che rende giustizia ad uno smartphone che fa del gaming la sua attrattiva principale. C'è ovviamente anche il pieno supporto all'always-on display che mostra quindi tutte le informazioni fondamentali anche quando lo schermo è bloccato.

Software

Lo smartphone si presenta sul mercato purtroppo non ancora aggiornato ad Android 12. Abbiamo quindi Android 11 aggiornato con le patch di dicembre 2021 e personalizzato con la JOYUI 12.8, che altro non è che una MIUI 12.5 specificatamente pensata per il gaming. Oltre al tema predefinito differente abbiamo poi anche alcune attenzioni particolari, come per esempio il performance manager, ma soprattutto lo Shark Space, che non solo raccoglie tutti i giorni installati sullo smartphone, ma vi permette anche di decidere impostazioni differenti (per display, hardware, ecc...) specifici per ogni titolo.

All'interno del gioco avviato c'è poi un menù che permette di programmare a piacere i due trigger fisici, così come anche di creare macro o aggiungere un mirino aggiuntivo e più visibile negli sparatutto.

Abbiamo poi la possibilità di gestire i tasti fisici laterali con scorciatoie rapide (per esempio per gli screenshot o per la modalità ad una mano), oppure la possibilità di cambiare i temi. Non manca un menù laterale rapido per app e scorciatoie, oltre al secondo spazio che permette di creare uno spazio personale differente da quello principale. Il software è fluidissimo e se volessimo trovargli un'altra pecca (oltre al non essere ancora aggiornato ad Android 12) segnaleremmo un po' di traduzioni mancanti.