Recensione ASUS Zenfone 10: mi è piaciuto così tanto che lo voglio XL

La parola d'ordine è "top di gamma compatto". È questa la ragione d'essere della serie Zenfone negli ultimi anni ed è in questo segmento che l'azienda vuole continuare a posizionarsi. Forte del prodotto dello scorso anno nasce ora Zenfone 10. Scopriamolo in questa recensione completa.

Confezione

La confezione in cartone di questo ASUS Zenfone 10 contiene all'interno una cover rigida nera (molto pratica e robusta), un alimentatore da 30W e un cavo di ricarica USB-C/USB-C. Nel video potrete vedere altri accessori compatibili, non inclusi però nella confezione. Bella la cover Connex che permette di agganciare due accessori che fungono da stand o da porta tessere.

Costruzione ed Ergonomia

Il retro invece è in plastica ruvida, con un bell'effetto pietra. È esattamente la stessa soluzione dello scorso anno, anche se ci è stato garantito che è più resistente all'unto delle mani. Noi abbiamo provato la bellissima colorazione verde (che consiglieremmo senza riserve) e non ha difetti di questo tipo.

Di smartphone ce ne sono tanti. Di smartphone compatti pochi. Smartphone compatti top di gamma Android nessuno. Anzi, nessuno oltre lui. Fa bene ASUS ha cercare il suo spazio in una nicchia, quello di chi non si arrende agli smartphone "giganti" e vuole un prodotto sì completo, ma anche piccolo e davvero tascabile. ASUS Zenfone 10 ha quasi le stese dimensioni dello scorso anno: è solo appena più spesso arrivando a 9,4 millimetri. Il peso rimane contenuto: solo 172 grammi. La scocca è in metallo opaco e il design è molto pulito e moderno.

Fotocamera

ASUS Zenfone 10 prosegue la sua scelta di essere equipaggiato con due fotocamere principali. La principale è un sensore da 50 megapixel ƒ/1.9. La vera novità è nella nuova stabilizazzione "gimbal a 6 assi" che mixa la stabilizzazione elettronica a quella ottica per video super stabili e foto altrettanto "stabili" e nitide con poca luce. La fotocamera secondaria è da 13 megapixel ƒ/2.2.

Siamo rimasti positivamente sorpresi da queste due fotocamere, anche da quella grandangolare, che ha raccolto in quasi tutte le situazioni molto dettaglio e ha garantito continuità fra la fotocamera principale e questa grandangolare.

Il sensore principale ha scattato foto nitide, ben bilanciate e molto godibili, senza bisogno di nessun intervento aggiuntivo. Peccato che l'anteprima di scatto non dia da subito chiarezza della bontà dello scatto finale, che nella maggior parte dei casi (soprattutto con luce difficile) è nettamente migliore. Potrete vedere nella nostra galleria alcuni scatti in diretto controluce in cui il paesaggio è ancora perfettamente visibile. Le immagini al Lago di Como mettono però in risalto anche l'unica vera mancanza: una fotocamera zoom. In ogni caso è presente un tasto per lo zoom "rapido" 2x, questo perché a questo ingrandimento l'immagine realizzata è ancora perfettamente godibile.

La nuova stabilizzaizone da il meglio di sé con la registrazione video che è possibile fino all'8K a 24fps. Noi abbiamo girato la maggior parte delle clip in 4K a 60fps, mentre per poter passare fra le due fotocamere bisogna scegliere al 4K a 30fps.

I video sono sorprendentemente stabili. L'interfaccia (se volete) vi aiuta con un'indicazione di quanto state muovendo lo smartphone: se rimanete con l'indicatore all'interno del cerchio i video avranno una stabilizzazione ottimale. Non è difficile a meno che non stiate facendo sport. Anche la messa a fuoco nei video è precisa e rapida e la stabilizazzione rimane valida anche di notte, dove la gestione delle luci diventa un po' più complicata.

In questo eccezionale kit fotografico la fotocamera frontale da 32 megapixel (che aumenta di risoluzione e passa anche ad un sensore RGBW) non ci ha invece convinto. Le foto possono venire bene, ma meglio ricontrollare dopo lo scatto: l'HDR è meno incisivo e abbiamo anche qualche scatto leggermente mosso se la luce non è ottimale.