Recensione ASUS ROG Phone 7 (Ultimate): eccezionale. Di nuovo.

Confezione

Il cartoncino magnetico può poi essere utilizzato in fase di prima configurazione per un piccolo mini gioco che vi introdurrà all'utilizzo dello smartphone. Brava ASUS per non aver ceduto all'impulso del "minimalismo" dei suoi concorrenti.

Definiremmo la confezione di ROG Phone 7 Ultimate, come una sorta di loot box. Una volta levato il cartoncino magnetico che la tiene chiusa verrà rivelato al suo interno un bumper protettivo, lo smartphone, un alimentatore da ben 65W e un cavo USB-C/USB-C in corda. In più, ma solo nella versione Ultimate, troviamo anche il nuovo AeroActive Cooler 7 , ovvero l'accessorio pensato per raffreddare lo smartphone durante le lunghe sessioni di gioco. Viene incluso anche una custodia con la chiusura a zip per trasportare l'accessorio.

La confezione di ROG Phone 7, nella sua variante Ultimate , non è solo molto ricca, ma regala anche un'esperienza appagante, che è un'attenzione che appreziamo sempre molto quando si tratta di smatphone comunque dal prezzo di listino non contenuto.

Costruzione ed Ergonomia

ASUS ROG Phone 7 mantiene le linee dei precedenti anni e più nel dettaglio non varia neanche le sue dimensioni e il suo peso. È ovviamente quindi ancora una volta uno smartphone non per tutte le tasche e per tutte le mani, ma è una soluzione senza compromessi. Meglio qualche millimetro in più ma non dover rinunciare a tutto quello che serve davvero in uno smartphone gaming. La scocca posteriore è protetta da un vetro Gorilla Glass 3 e nella versione Ultimate integra ancora una volta il piccolo display orizzontale ROG Vision, dove è possibile mostrare simpatiche animazioni in base al tipo ti utilizzo che stiamo facendo dello smartphone. Niente che definiremmo utile, ma alla fine l'abbellimento con luci e led fa parte della cultura gaming da sempre.

Oltre a questo però fa anche la sua comparsa l'AeroCooler Portal, che avevamo visto anche nella versione Ultimate dello scorso anno.

Per chiarire ROG Phone 6D Ultimate l'anno scorso era l'alternativa Mediatek, mentre quest'anno ROG Phone 7 Ultimate sostituisce la variante Pro, sempre con Snapdragon. Questo "portale" è un piccolo sportello in metallo liquido che si apre solo quando la ventola è montata e permette di far fluire l'aria della ventola direttamente all'interno dello smartphone sul processore.

La vera differenza dal punto di vista costruttivo rispetto allo scorso anno è l'introduzione della certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e agli spruzzi. Veramente notevole (e apprezato). In più dal punto di vista costruttivo ROG Phone 7 Ultimate rimane un prodotto pensato in orizzontale, con due porte USB-C per la ricarica e con due speaker frontali.