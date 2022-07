Recensione ASUS ROG Phone 6 (Pro): no ai compromessi

Se si pensa a un gaming phone si pensa immediatamente al ROG Phone di ASUS, sinomino di potenza e ottimizzazione per tutti quelli che vogliono il meglio per giocare. Oggi arriviamo a parlarvi della sesta versione provando per la precisione ASUS ROG Phone 6 Pro.

Confezione

Nella confezione di questo ROG Phone 6 troviamo un alimentatore da 65W, un cavo USB-C/USB-C in corda e una cover in plastica semi-rigida nera. Molto bella l'apertura della confezione con un stile sempre molto moderno.

Costruzione ed Ergonomia

ROG Phone 6 non stravolge il linguaggio di design del prodotto. Quello che vediamo richiama fedelmente quanto visto in passato e ad un occhio poco attento potrebbe anche sembrare che non ci siano affatto novità. Noi abbiamo provato la variante Pro nella colorazione bianca. Questo modello sul retro integra un display OLED chiamato ROG Vision in cui far comparire dei design personalizzati in base al contesto. La versione "standard" invece ha al suo posto un logo ROG che si illumina con colori RGB. L'utilità è quasi nessuna, ma come per molti aspetti del mondo gaming si tratta di una chicca estetica che molti gamer apprezzeranno. Le dimensioni sono ancora una volta generose e indubbiamente non è uno smartphone per tutte le tasche. È costruito con grande attenzione ai dettagli e sul retro abbiamo un vetro protettivo Gorilla Glass 3 . Il peso è di 239 grammi e per la prima volta abbiamo una protezione IPX4, ovvero contro gli spruzzi.

Ancora una volta sull'hardware non ci sono compromessi. Di alcun tipo. Abbiamo (per la prima volta) l'ultimissimo Snapdragon 8+ Gen 1 octa core da 3,2 GHz, una GPU Adreno 730 con in aggiunta un processore dedicato alla gestione per il display (un Pixelworks i6). Abbiamo tre tagli di RAM, 12, 16 e 18 (dedicato al Pro), abbandonando quindi il più piccolo da 8 GB dello scorso anno. Le memoria sono da 256 GB UFS 3.1 per il taglio minore di RAM e 512 GB per quelli più potenti (e costosi). La memoria è ancora una volta non espandibile, ma il carrellino estraibile (blu nella nostra versione bianca) può contenere due nanoSIM. Ottima la connettività: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC e anche uscita video USB-C 3.1 tramite la porta collocata sul fianco dello smartphone.

All'interno del display abbiamo un lettore di impronte digitali ottico (veloce e rapido), mentre tutto attorno al dispositivo troviamo 3 microfoni e anche il jack audio per le cuffie (alla faccia di altri blasonatissimi smartphone premium). Ottimo il sistema di feedback aptico e di vibrazione: precisissimo. Chiudiamo ancora una volta con l'audio, forse uno dei punti più interessanti del prodotto. Grazie ai due speaker (con due amplificatori separati) stereo abbiamo una qualità del suono e una potenza inarrivata dai concorrenti. In un contesto in cui non potrete disturbare i vicini alzare il volume al massimo (o quasi) sarà un'esperienza davvero immersiva.

Ancora una volta sono presenti i trigger ultrasonici dorsali che possono essere usati durante le sessioni di gioco come se fossero dei tasti fisici. In più la PCB (ovvero la "scheda madre") dello smartphone è ancora una volta divisa in due e impilata, ma adesso lo spazio fra le parti è riempito con un materiale che dissipa il calore sei volte più rapidamente dell'aria e questo lo si vede con le temperature dello smartphone, sempre a bada anche sul lungo periodo (benché ovviamente si senta una differenza) e soprattutto con un processore che evita sempre il thermal throttling.