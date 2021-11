Recensione ASUS ROG Phone 5s Pro

ROG Phone 5 di ASUS era stato indubbiamente un successo come smartphone, tanto da averlo definito come lo smartphone della consacrazione . L'azienda decide però di non fermarsi e di aggiornare la sua lineup con con la variante ROG Phone 5s e anche una variante Pro, che recensiamo qui oggi.

Non sarà una recensione di quelle classiche però, visto che per buona parte questo 5s Pro è basato sul modello di qualche mese fa. Porremmo l'accento sulle differenze, ma vale la pena anche accennare a tutto quello che non è cambiato. Abbiamo lo stesso kit fotografico, la stessa ottima batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 65W e la solita eccellente connettività.

Decisamente più consistenti le novità dal punto di vista del processore, che diventa ora lo Snapdragon 888+ octa core da 2,99 GHz con GPU Adreno 660. Il tutto è accoppiato a 12, 16 o 18 GB di RAM LPDDR5. Ottima la scelta di ASUS di dotare tutte le varianti di ben 512 GB di memoria interna UFS 3.1. È il primo smartphone disponibile con questo unico corposo taglio di memoria. In termini di prestazioni lo smartphone offre ancora più potenza, anche se dai benchmark sembra soffrire di una piccola percetuale di thermal throttling in più. Sull'esperienza d'uso quotidiana non possiamo considerare questa differenza percepibile in alcun modo, ma siamo felici che ASUS abbia voluto ancora una volta aggiornare il suo smartphone alla ultima e più potente tecnologia.

La variante che abbiamo provato noi, quella Pro, è quella dotata dei 18 GB di RAM e con un altro paio di interessanti aggiunte, prima disponibili solo nella variante Ultimate, ora sostituita da questo modello. Parliamo del display posteriore ROG Vision, che garantisce effetti visivi molto particolari. Potrete decidere una animazione a schermo accesa, una quando avviate la modalità X potenziata, una quando giocate e anche altre quando il telefono squillerà o quando è in ricarica. Non hanno ovviamente una utilità, ma fanno indubbiamente parte del linguaggio degli smartphone gaming. Noi apprezziamo molto questo tentativo (riuscito) di distinguersi dalla massa. E se non vi piace vi basterà lasciarlo spento. Nei modelli 5s "non Pro" è invece presente la griglia "matrix" che si può illuminare (come vi abbiamo raccontato nella recensione di ROG Phone 5).

Sempre sul retro troviamo poi l'altra peculiarità del modello Pro: due pad touch che possono essere programmati per l'esecuzione di comandi o scorciatoie di vario tipo durante la sessione di gioco, proprio come facevate già per i tasti touch dorsali, per quelli fisici dell'accessorio AeroCooler incluso in confezione. Sempre come raccontato nella recensione originale, potrete anche programmare alcuni movimenti del telefono per eseguire altre azioni.

ASUS ROG Phone 5S e 5S Pro sostituiscono la precedente generazione di ROG Phone 5 e sono disponibili a partire da 999€ sull'eStore di ASUS. I prezzi sono esattamente in linea con il predecessore, considerando anche i 512 GB di memoria interna.