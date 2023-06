Lo smartphone che "vede" al buio fino a 500 metri: la nostra prova

Abbiamo già provato alcuni smartphone dell'azienda AGM. Per chi ancora non la conoscesse non è la "classica" azienda che produce rugged di ogni genere per saturare Amazon, ma realizza invece prodotti molto particolari, spesso in ottica professionale o semi-professionale, includendo negli smartphone tecnologia che prima non si era mai vista. Scopriamo l'ultimo AGM G2 Guardian in questa prova completa.

Ammetto che mi sono "appassionato" a questo filone di prodotti, che per tanti versi mostrano molta più cura nella realizzazione rispetto ad un qualsiasi smartphone che potete trovare in negozio, proprio perché realizzati con grande attenzione alla sua clientela.

Se avete seguito le nostre recensioni di smartphone AGM avete già capito che questi non sono smartphone comuni, ma prodotti fuori dall'ordinario con specifiche tecniche "generiche" (ma non per questo scarse) per quanto rigaurda quello che solitamente si guarda in uno smartphone e con caratteristiche eccezionali per quello che riguarda il tocco "folle" che AGM ha dato a questi smartphone.

Il processore è poi una novità. Non era mai stato usato prima in uno smartphone. L'azienda lo ha scelto probabilmente perché essendo un processore pensato principalemente per l'IoT può essere personalizzato al meglio per le necessità di uno smartphone così particolare.

Le specifiche tecniche non sono quindi da smartphone premium, ma ci sono vari spunti da top di gamma, come il refresh rate da 120 Hz, la molta memoria (sia RAM e che interna), la connettività 5G e il Wi-Fi 6E.

Anche AGM G2 Guardian rimane comunque uno smartphone in tutto e per tutto e pertanto ha assolutamente senso andare a guardare comunque le sue caratteristiche tecniche:

Partiamo dalle caratteristiche che lo rendono un prodotto dedicato all'outdoor. Lo smartphone infatti è ancora una volta estremamente robusto. Non ci vuole un genio per capirlo: basta guardarlo. È grande, spesso e revestito in plastiche morbide o addirittura gommate. In mano è indubbiamente un prodotto molto scomodo nell'utilizzo quotidiano, almeno con una mano. Con due mani diventa uno strumento da lavoro utilizzabile in modo abbastanza agevole, ma comunque pesante. Lo smartphone è comunque certificato IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere e MIL-STD-810H per quanto riguarda la resistenza a temperature più estreme e cadute.

Anche la batteria da 7.000 mAh è indubbiamente un fattore chiave di questo smartphone, non solo perché giustifica il suo peso, ma anche perché trasforma G2 Guardian in uno strumento da lavoro inarrestabile, anche per molti giorni.

Se usato come smartphone "normale" i due giorni di autonomia sono la norma, ma può durare anche di più se utilizzato in modo più moderato.

Veniamo ora al campo fotocamere, dove questo AGM G2 Guardian fa davvero la differenza. Abbiamo infatti intanto una 20 megapixel con illuminatore ad infrarossi che permette di fare foto notturne. Il risultato è esattamente come ve lo immaginereste. Immagini in scala di grigi, perfettamente visibili anche in totale assenza di luce. La distanza dell'illuminatore è di qualche metro ed è più che sufficiente per vedere il "paesaggio". L'unica nota è che le immagini che risultano dallo scatto non sembra definite come sembravano quelle nell'anteprima, mostrando più rumore dell'atteso.