Google rilascia il codice del Material You, in arrivo anche per iOS

Una delle novità più interessanti apportate da Google con Android 12 su smartphone risponde al concetto di Material You, la nuova personalizzazione grafica automatica del sistema in base allo sfondo impostato dall'utente.

Nelle ultime ore Google, tramite il suo Color Scientist, Platforms & Ecosystems James O'Leary, ha riferito di aver rilasciato la libreria open-source per sviluppare secondo i canoni del Material You. Nell'annuncio è stato anche pubblicato un interessante post in cui viene descritto le basi sulle quali Google ha fondato il Material You: queste corrispondono al principio HCT (hue, chroma, tone) ideato da Google per sostituire l'approccio HSL (hue, saturation, lightness) e avere una maggiore personalizzazione e scalabilità.