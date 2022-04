WindTre offre nuovi smartphone Android a zero rate: Motorola, Nokia, Honor e altri

L'offerta Operazione Smartphone Incluso permette ad alcuni clienti dell'operatore di acquistare uno smartphone a rata zero, pagando solo un anticipo al momento della sottoscrizione dell'offerta. Più in particolare, per accedere alla promozione, i clienti devvono avere una SIM WindTre attiva da almeno sei mesi e un'offerta con prezzo minimo di 9,99 €.

Ecco dunque la lista completa e aggiornata degli smartphone disponibili: