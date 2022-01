WINDTRE down in tutta Italia oggi 3 gennaio: il problema riguarda i server DNS

Dopo PosteMobile, anche i servizi di WINDTRE risultano down in tutta Italia nella giornata di oggi, 3 gennaio. I problemi riguardano sia la rete fissa che quella mobile: indicativamente dalle 17:15 è praticamente impossibile connettersi ad Internet.

Le segnalazioni degli utenti su DownDetector sono tantissime e su Twitter l'hashtag #windtre è in tendenza proprio per via dei tantissimi utenti che lamentano disservizi. Il problema sembra essere legato ai server DNS dell'azienda: impostando sul proprio dispositivo un diverso indirizzo IP per DNS (ad esempio, 1.1.1.1 oppure utilizzando i DNS di Google 8.8.8.8 e 8.8.4.4) la rete tornerà a funzionare.

Abbiamo già spiegato in questo articolo cosa sono i server DNS e come cambiarli in base al proprio sistema operativo.