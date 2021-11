Xiaomi Mi 11i scontato di 250€ per l'Early Black Friday, miglior prezzo di sempre

Xiaomi Mi 11i è praticamente un top di gamma dal costo economico , e oggi è in sconto su Amazon ad un prezzo ancora più eccezionale, solo 399€ circa, pari ad un risparmio di 250€ rispetto all'importo di listino. Due le colorazioni in forte sconto, la Silver e la White. Si tratta di uno dei tanti sconti attivi per questo Early Black Friday di 10 giorni organizzato da Amazon Italia.

Caratteristiche

Display di prima fascia (6,67" AMOLED FHD+), processore di prima fascia (Snapdragon 888), 128 di storage UFS 3.1, 8 GB di RAM ed una fotocamera principale da ben 108 megapixel sono i cinque ingredienti di Xiaomi Mi 11i, che va ad inserirsi in una line up nella quale i modelli di punta non mancano di certo.

La fotocamera principale combina 9 pixel in 1 per maggiore luminosità, mentre il grandangolo è ottimizzato per paesaggi e foto di gruppo. La telemacro è adatta a riprese ravvicinate (3-7 cm) e dalla distanza (equivalente 50mm), e grazie all'audio zoom non saranno solo le immagini ad ingrandirsi. Inoltre i video arrivano fino alla risoluzione 8K.

