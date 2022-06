Xiaomi 12X è già in sconto su Amazon! Il top di gamma "compatto" che volevate

Xiaomi ha lanciato diversi dispositivi per la nuova famiglia che porta il 12 nel nome e Xiaomi 12X è il più "piccolo", ma non per questo il meno interessante, anzi! Grazie alla promo di oggi potete portarvelo a casa per 560€ da Amazon Italia, una cifra nettamente inferiore rispetto ai 699€ di listino.

Xiaomi 12X si distingue per due fattori: lo schermo OLED da 6,28'' a risoluzione Full HD+ 120 Hz e il processore Qualcomm Snapdragon 870 5G che garantisce prestazioni elevate. In più, la fotocamera principale da 50 è dotata di flash doppio a due tonalità e di stabilizzatore, per avere foto più nitide e meno mosse, con video fino a 8K. Per il resto, abbiamo 8 di RAM, 256 di memoria non espandibile e 4.500 mAh di batteria.

