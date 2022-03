Che prezzi per Xiaomi 12, 12X e 12 Pro! Da oggi in offerta lancio su Amazon e Mi.com

I nuovi Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro sono finalmente pronti per essere acquistati e sono già protagonisti di alcune offerte lancio molto convenienti. Sia su Amazon Italia che sullo store ufficiale Mi.com potrete sfruttare le promozioni lancio che permettono di ricevere sconti extra (tramite coupon), smartwatch omaggio e altri vantaggi esclusivi. Andiamo a vedere insieme come fare per sfruttare gli sconti, validi solo per pochissimi giorni.

Offerta per Xiaomi 12 Pro

La versione da 12GB+256GB è disponibile al prezzo di 1199,90 euro su mi.com. Chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, riceverà in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1 .

è disponibile al prezzo di su mi.com. Chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, riceverà in bundle il nuovo . La versione da 8GB+256GB è invece acquistabile al prezzo di 1099,90 euro sia su mi.com sia su Amazon. Coloro che lo acquisteranno nelle prime 24 ore avranno uno sconto di 150 euro.

Offerta per Xiaomi 12

La versione da 8GB+256GB è disponibile al prezzo di 899,90 euro su mi.com. Per chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1 Active .

è disponibile al prezzo di su mi.com. Per chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, in bundle il nuovo . La versione da 8GB+128GB è invece acquistabile al prezzo di 799,90 euro su mi.com e Amazon. Anche in questo caso, per le prime 48 ore, sarà applicato uno sconto di 100 euro.

Offerta per Xiaomi 12X