Vivo X51 conviene oggi! Un top di gamma diverso dal solito in sconto a 424€

È disponibile in offerta speciale Vivo X51 5G, il primo top di gamma dell'azienda cinese di Dongguan. Non è proprio un top di gamma in senso stretto, ma sul campo si comporta come tale: oggi vi basta spuntare la casella "COUPON" su Amazon per risparmiare ben 75€ sull'importo di listino, così da pagarlo 424€.

Vivo X51 è dotato di un bellissimo schermo da 6,56'' in tecnologia AMOLED HDR10+ e risoluzione FullHD+ a 90 Hz, con i bordi leggermente curvi sui lati. Vanta un lettore di impronte digitali ottico sotto al display, come buona parte dei prodotti di fascia alta (e non solo, ormai). Lo smartphone punta forte sull'esperienza fotografica: abbiamo ben quattro sensori e nessuno inutile, come invece succede spesso in moltissimi smartphone. Dal punto di vista tecnologico, la grande novità di X51 è il fatto che la fotocamera principale (48 MP) ha quello che l'azienda chiama un gimbal integrato, ovvero un sistema di stabilizzazione ottica che garantisce ±3° di stabilizzazione, contro i circa ±0,7° della concorrenza. Inoltre, vanta un'ottima qualità costruttiva, con tanto di sistema di raffreddamento al liquido. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Per acquistare Vivo X51 oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.