Black Friday Unieuro: coupon da 200 euro per Samsung Z Fold 3

Interessante promozione quella di Unieuro, che toglie 200 euro dal prezzo di Galaxy Z Fold 3, in tutte le sue varianti, semplicemente inserendo il coupon 200FOLD (mi raccomando le maiuscole!) al momento dell'acquisto.

Il pieghevole di Samsung può così essere vostro per soli 1.299€, che sono sempre un mucchio di soldi, ma se pensate che è stato lanciato 3 mesi fa a 1.849€ capirete che si tratta comunque di un bello sconto.

E siccome a quanto pare ne stanno già acquistando molti, tanto che la versione Phantom Green è andata esaurita mentre stavamo scrivendo, non ci perdiamo in chiacchiere e vi lasciamo subito i box per l'acquisto, seguiti da un paio di immagini che illustrano come applicare il coupon.