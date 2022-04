Tablet per tutti i gusti nelle nuove offerte Amazon: Samsung, Realme e Huawei

Desiderate un tablet Android e siete indecisi su quale modello prendere? Grazie alla lista che abbiamo preparato per voi, l'unico limite sarà il budget. Il trittico infatti comprende Realme Pad a 186€, che è senz'altro quello più consigliato, ma se volete l'esperienza Samsung con S Pen integrata dovete puntare a Galaxy Tab S6 Lite a 289€ (qui la recensione). Il più performante è invece Huawei MatePad 11, con schermo 11'' a 120 Hz e Snapdragon 865 a bordo, disponibile a 339€.

Per acquistare i tablet oggi in sconto su Amazon basta cliccare sui tasti dedicati nei box in basso. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

