Super Offerte Xiaomi 12: tutta la nuova serie in sconto sullo store ufficiale

La nuova campagna promozionale di Xiaomi con protagonista Luca Argentero porta buone notizie per tutti gli amanti delle offerte online, visto che tutta la nuova serie Xiaomi 12 è protagonista di grandi sconti sullo store online ufficiale Mi.com . Parliamo dei nuovi assi della gamma smartphone: Xiaomi 12 , Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X , in promozione fino al 25 maggio 2022.

Offerte Xiaomi 12 Series

Tanti smartphone in offerta su Mi.com, non solo quelli di ultima generazione. A seguire trovate la lista con tutti i modelli in sconto, sia quelli della gamma Xiaomi 12 che il best seller Xiaomi 11T.

Xiaomi 12X | 8+256 GB : 599€ (invece di 699€)

: 599€ (invece di 699€) Xiaomi 12 | 8+128 GB : 699€ (invece di 799€)

: 699€ (invece di 799€) Xiaomi 12 Pro | 8+256 GB : 949€ (invece di 1.099€)

: 949€ (invece di 1.099€) Xiaomi 11T | 8+256 GB: 399€ (invece di 599€)

Inoltre, non mancano altri sconti per la domotica e gli accessori Xiaomi di ogni tipo. Se volete scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione Xiaomi, basta cliccare sul pulsante rosso che vedete a seguire.