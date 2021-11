Offerte Smartphone Xiaomi su Amazon: il Black Friday anticipato sconta i migliori

Un trittico davvero niente male quello composto da Xiaomi 11 Lite 5G NE , Xiaomi Mi 11i e Xiaomi 11T 5G , tutti e tre protagonisti delle nuove offerte speciali di Amazon Italia, dedicate al Black Friday anticipato di cui già vi abbiamo parlato in questo articolo .

I tre smartphone in questione portano alta la bandiera dell'imbattibile rapporto costo-prestazioni che contraddistingue i prodotti di Xiaomi, capitanata dal nuovissimo Xiaomi 11 Lite 5G NE a 299€ , la nuova edizione di uno dei telefoni dal design più curato usciti quest'anno, perché è sottile (6,81 millimetri) e molto leggero (159 grammi di peso), senza rinunciare alle prestazioni. Per chi desidera di più ci sono Xiaomi Mi 11i 5G e Xiaomi 11T 5G , rispettivamente a 399€ e 499€ , prezzi davvero eccezionali.

Se volete acquistare uno degli smartphone Xiaomi menzionati basta andare cliccare sui pulsanti nel box in basso, scegliendo il vostro modello preferito. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti Black Friday di Amazon.

