Samsung vi regala un Galaxy Tab A8 se acquistate uno di questi prodotti

Samsung torna alla carica con una nuova e interessante promozione che riguarda da vicino Galaxy Tab A8, uno dei tablet medio-gamma più giovani sul mercato. Andiamo a vederla insieme.

L'iniziativa promozionale di Samsung prevede che tutti coloro che acquisteranno uno smartphone o tablet in promozione, entro il 1 aprile 2022, riceveranno in regalo un Galaxy Tab A8. Andiamo a vedere i prodotti in promozione: