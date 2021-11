Samsung vi regala la S Pen se acquistate Galaxy S21 Ultra: i dettagli della nuova promo

L'iniziativa promozionale di Samsung prevede che tutti coloro che acquisteranno un nuovo Galaxy S21 Ultra 5G (codice modello SM-G998B), nel periodo compreso tra l'8 novembre e il 31 dicembre 2021, riceveranno in regalo una Silicone Cover con S Pen (codice prodotto EF-PG99PTBEGWW).

Samsung lancia un'interessante promozione diretta a coloro che sono in procinto di acquistare un nuovo Galaxy S21 Ultra , il modello di punta dei suoi attuali top di gamma.

La promozione prevede che tutti coloro che intendono ricevere l'accessorio in regalo registrino l'acquisto dello smartphone sulla pagina dedicata entro il 24 gennaio 2022. L'acquisto potrà essere effettuato da tutti i rivenditori che esporranno il materiale pubblicitario relativo all'offerta.

La stessa promozione è disponibile anche per i clienti registrati come partita IVA. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di leggere il regolamento completo disponibile a questo indirizzo.