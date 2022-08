Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: tutte le promozioni e i regali per il preordine

Ci sono ben quattro offerte speciali per i nuovissimi smartphone Samsung lanciati da pochi giorni sul mercato. Stiamo ovviamente parlando di Galaxy Z Fold 4 e di Galaxy Z Flip 4, i due nuovi pieghevoli che portano con loro dei regali molto apprezati: si va dagli abbonamenti per Netflix e DAZN alla protezione Samsung Care+, passando anche per le cover in omaggio e il rimborso dell'usato. In basso trovate la spiegazione completa per sfruttare ciascuna promozione. Intanto, vi ricordiamo che potete iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dal pulsante a seguire, dove trovate anche il pulsante per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

Netflix e DAZN in regalo

Doppio regalo per chi acquista un Galaxy Z Fold 4 o Flip 4 in preordine. Potete ricevere in omaggio un abbonamento di un anno a Netlix oppure un abbonamento di 6 mesi per il pacchetto standard di DAZN. Ecco la procedura per richiedere i premi: Acquista un Galaxy Z Fold 4 o Flip 4 entro il 25 agosto 2022 presso i punti vendita aderenti all'iniziativa;

presso i punti vendita aderenti all'iniziativa; Registra il prodotto sul sito Samsung Members entro il 6 ottobre 2022 ;

; Ricevi un voucher valido per riscattare l'abbonamento a Netflix o DAZN. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare le istruzioni complete della promozione dai link in basso.

Samsung Care+ in regalo

Un anno di protezione completa gratuita con il servizio Samsung Care+. Per ottenerlo, basta seguire i passi riportati a seguire. Acquista un Galaxy Z Fold 4 o Flip 4 entro il 25 agosto 2022 ;

; Registra il prodotto sul sito Samsung Members entro il 24 ottobre 2022 ;

; Ricevi un anno di protezione gratuita Samsung Care+ per un danno accidentale. Cliccando sul pulsante in basso potete andare sulla pagina dedicata alla promozione e leggere tutti i dettagli.

Slim Cover in regalo

Per chi acquista l'edizione speciale Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition è possibile ricevere in regalo la cover originale a marchio Samsung. A seguire le istruzioni per ottenerla. Acquista sul Samsung Shop Online Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition entro il 25 agosto 2022 ;

entro il ; Registra il prodotto sul sito Samsung Members entro il 6 ottobre 2022 ;

; Ricevi il Clear Slim Cover Transparent entro 180 giorni dalla data dell'Email di validazione. Se volete saperne di più su questa promozione, basta cliccare sul pulsante che vedete in basso.

Rimborso dell'usato

Se avete un vecchio smartphone che volete sostituire con un Galaxy Z Fold 4 o Flip 4 nuovo fiammante, questa è la promozione da non perdere. Con la valutazione dell'usato potete ottenere fino a 700€ di rimborso. Acquista un Galaxy Z Fold 4 o Flip 4 entro il 25 agosto 2022 ;

; Registra il prodotto sul sito Samsung Members entro il 6 ottobre 2022 ;

; Richiedi la valutazione dell'usato con rimborso fino a 700€. Tutti i dettagli e i modelli da poter far valutare sono sulla pagina dedicata alla promozione, alla quale potete accedere dal link a seguire.