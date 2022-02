Samsung Galaxy Tab S8 già in sconto Amazon! Il top tra i tablet del momento

Samsung Galaxy Tab S8 vanta particolari al comparto hardware rispetto alla generazione precedente, con l'adozione del nuovo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Gode anche di un lettore di impronte digitali nel tasto di accensione, ed il supporto S Pen: questa ha una latenza estremamente bassa, che assicura di farvi scrivere come su carta.

L'audio è affidato a quattro speaker ottimizzati da AKG, con supporto Dolby Atmos. Supporta inoltre il Wi-Fi 6E, che garantisce performance ancora migliori sia in velocità che in ricezione. Eventualmente, Galaxy Tab S8 può anche diventare un secondo monitor, con capacità touchscreen, per i PC Galaxy, alla stregua di quanto fa Apple.