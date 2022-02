Che bomba Galaxy Tab A8 in promo su Amazon: tablet da non perdere a 189€

Che offerta per il nuovo Samsung Galaxy Tab A8, un tablet con Android 11 in super sconto a soli 189€ su Amazon Italia. La promozione è valida per due colorazioni, cioè quella argento e la grigia, a seconda dei vostri gusti.

Galaxy Tab A8 è un tablet pensato per l'intrattenimento, lo streaming, l'apprendimento e la produttività con la funzione Multi-Active Window, che rende il tablet efficace come un sistema desktop nel multitasking. Abbiamo uno schermo grande (10,5'', 1.920 x 1.200 pixel), cornici ridotte ed audio di qualità, grazie ai quattro speaker con supporto Dolby Atmos, per un tablet molto completo nella sua fascia di prezzo.

Per acquistare Samsung Galaxy Tab A8 oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sui pulsante dedicati nei box in basso. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina AndroidWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.