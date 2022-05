Galaxy Tab A8 è il tablet da comprare oggi: in offerta a partire da soli 169€

Tra i migliori tablet Android che potete acquistare in questo momento c'è Samsung Galaxy Tab A8, un modello da divano con Android 11 in offerta al minimo storico a soli 169€ per la versione 3/32 GB e 189€ per quella da 4/64 GB, sempre su Amazon Italia.

Galaxy Tab A8 è un tablet pensato per l'intrattenimento, lo streaming, l'apprendimento e la produttività con la funzione Multi-Active Window, che rende il tablet efficace come un sistema desktop nel multitasking. Si distingue per lo schermo grande (10,5'', 1.920 x 1.200 pixel), cornici ridotte ed audio di qualità, grazie ai quattro speaker con supporto Dolby Atmos, per un tablet molto completo nella sua fascia di prezzo.

