Coupon per Galaxy S23: pagate con PayPal e risparmiate fino a 100€

Cominciano a spuntare le prime promozioni per risparmiare sulla serie S23 ed in particolar modo su Galaxy S23 Ultra, al quale abbiamo dedicato una recensione completa proprio in questi giorni. Oltre alla promo di lancio che prevede un cashback, Paypal ha reso disponibile un codice sconto con il quale è possibile ricevere uno sconto fino a 100€ sul modello più potente della nuova famiglia di smartphone Samsung. Attenzione, perché il coupon è valido solo sul Samsung Shop fino al 16 febbraio 2023.

Il codice è il seguente:

SPECIALS23

Come riportano le istruzioni sulla pagina allestita per l'occasione, il coupon è valido solo se inserito al carrello di Samsung Shop, quindi nelle fasi finali dell'acquisto, quando verrete reindirizzati sul sito di Paypal.