Galaxy S21 FE sempre più in sconto e vi regala 70€ di Buono Amazon: è come averlo a 588€

Samsung Galaxy S21 FE 5G si fa sempre più scontato su Amazon Italia, grazie alla clamorosa offerta valida fino al 31 gennaio 2022 . Il prezzo di oggi è pari a soli 658€ circa, con uno sconto netto di oltre 110€ rispetto al listino ufficiale, ma acquistandolo avrete anche un buono sconto Amazon da 70€ in regalo . Ciò vuol dire che, sommando il buono, è come pagarlo solo 588€ nella pratica, un prezzo eccezionale per un dispositivo così completo.

Per applicare la promozione che regala un credito Amazon di 70€ basta cliccare sul pulsante giallo " Promozioni " presente sulla pagina Amazon e poi premere sul piccolo tasto " Applica " che appare nel box. Attenzione, la promo è valida solo fino al 31 gennaio 2022 e ci sono solo 500 pezzi disponibili . Una volta ricevuto il credito Amazon, potete spendere i 70€ per gli acquisti sullo store entro il 31 maggio 2022 .

Per acquistare Samsung Galaxy S21 FE oggi in sconto su Amazon, basta cliccare su questo indirizzo oppure uno dei pulsanti dedicato nel box in basso. Vi lasciamo anche uno screenshot per dimostrare la validità della promozione.

A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.