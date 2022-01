Galaxy S21 FE subito in Sconto Bomba a 699€ da MediaWorld e Unieuro (e su Amazon col buono)

Il nuovissimo Samsung Galaxy S21 FE 5G arriva sugli store online italiani ed è già in super offerta ! Grazie alla promo Samsung attiva in questo momento, potete acquistarlo con uno sconto di 70€ rispetto al prezzo di listino, dunque a 699€ netti, ma attenzione al meccanismo che si è inventato Amazon Italia.

Su Amazon , invece, non è disponibile uno sconto diretto, ma acquistando lo smartphone al prezzo di listino (769€) è possibile ricevere in regalo un buono sconto del valore di 70€ , che dunque corrisponde precisamente allo sconto applicato dagli altri store.

Per la precisione, lo sconto diretto a 699€ su Samsung Galaxy S21 FE è valido sullo store online di MediaWorld e Unieuro , ma sarà disponibile anche su Trony , Euronics e altri negozi digitali nei prossimi giorni. La promozione sarà valida fino al 16 gennaio 2022 .

Per acquistare Samsung Galaxy S21 FE oggi in sconto su Amazon, MediaWorld e Unieuro basta cliccare su uno dei pulsanti dedicato nel box in basso. Lo sconto diretto sarà visualizzato immediatamente appena inserirete i prodotti nel carrello (MediaWorld e Unieuro).

A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.