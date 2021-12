Samsung Galaxy A52s 5G in mega sconto da Unieuro! Lo pagate solo 299€

Lo avevamo visto a 349€ durante il Black Friday ma adesso lo si trova persino a cifre più convenienti. Da Unieuro infatti vi aspetta Samsung Galaxy A52s 5G al prezzo speciale di 299€ , in tante colorazioni diverse. L'importante è inserire il relativo "COUPON" segnato in basso, così da sbloccare lo sconto .

Ricordiamo ancora una volta che Galaxy A52s 5G è la nuova variante della fortunata linea medio gamma di Samsung: lanciato nemmeno tre mesi fa , spicca per la presenza del chip Qualcomm 778G , ma al fianco vanta anche 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibili) e ottime fotocamere, tutte racchiuse in un design pulito ed elegante, che strizza l'occhio alla fascia alta.

Per acquistare Samsung Galaxy A52s 5G oggi in sconto su Unieuro basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante viola dedicato nel box in basso: entrambi vi porteranno alla lista completa dei telefoni promozionati, ma in calce trovate una lista dei modelli più richiesti.

