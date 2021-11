Samsung Galaxy A52s 5G cala di prezzo su Amazon: solo 349€ per il Black Friday

Lo avevamo visto a 349€ in altri lidi, ma adesso anche Amazon sconta a questo prezzo il Samsung Galaxy A52s 5G , sempre in occasione del Black Friday anticipato. L' offerta è molto buona se si considera l'importo di listino pari a 469€, ma attenzione: la promozione colpisce solo la colorazione bianca .

Ricordiamo ancora una volta che Galaxy A52s 5G è la nuovissima variante della fortunata linea medio gamma di Samsung: lanciato appena due mesi fa , spicca per la presenza del chip Qualcomm 778G , ma al fianco vanta anche 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibili) e ottime fotocamere, tutte racchiuse in un design pulito ed elegante, che strizza l'occhio alla fascia alta.

Per acquistare Samsung Galaxy A52s 5G oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti Black Friday di Amazon.