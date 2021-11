Samsung Galaxy A52s 5G a prezzo stracciato su MediaWorld

Il Black Friday si avvicina, ma siamo già entrati in quel periodo dell'anno in cui tutti i negozi propongono offerte interessanti, cavalcando il periodo di sconti. Ad esempio, questa è la volta del nuovo Samsung Galaxy A52s 5G, venduto a prezzo stracciato da MediaWorld: solo 349€, invece dei canonici 469€ (disponibile in diverse colorazioni).

Ricordiamo che Galaxy A52s 5G è la nuovissima variante della fortunata linea medio gamma di Samsung: lanciato appena due mesi fa, spicca per la presenza del chip Qualcomm 778G, ha 6GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibili) e ottime fotocamere.

Precisiamo che oggi è possibile trovare il Galaxy A52s 5G anche su Amazon allo stesso prezzo, ma da venditori di terze parti. Trovate di seguito i box per l'acquisto.