Galaxy A13 è la nuova Offerta Tech di Esselunga! Prezzo scontato a soli 139€

La settimana si apre con la nuova, frizzante promo tech di Esselunga, che mette in sconto uno dei più recenti entry-level prodotti da Samsung. Parliamo di Samsung Galaxy A13, disponibile a soli 139€ in versione da 32 GB di memoria interna nei negozi fisici Esselunga fino al 29 settembre 2022. Un'offerta da non sottovalutare per chi desidera un prodotto elegante e funzionale, senza spendere troppo.

Samsung Galaxy A13 è un prodotto di fascia bassa ma dotato di funzionalità molto complete. Monta un display da 6,6" a risoluzione Full HD+, quad-cam sul retro e notch a goccia davanti. La batteria ha capacità da 5.000 mAh e assicura una buona autonomia. Supporta la connettività NFC ed ha il jack audio e il lettore impronte sul lato.