Saldi Smartphone Motorola su Amazon: risparmiate fino a 170€

Amazon lancia delle offerte speciali relative agli smartphone Motorola . Ci sono modelli per tutte le tasche e i prezzi partono da 149€ , dunque la promozione è rivolta a tutti i clienti, anche a quelli che desiderano spendere poco.

Per chi appunto ha deciso di allocare un budget contenuto per un nuovo smartphone, vale la pena considerare il Motorola moto e40 a 149€, un discreto entry-level con tripla camera da 48 MP, schermo 6,5" a 90 Hz e batteria da 5.000 mAh. Coloro che vogliono puntare più in alto, possono valutare l'acquisto del Motorola edge 20 e della sua variante più potente, rispettivamente a 499€ e 599€.