Super Sconto Redmi Note 11 Pro da Amazon! Basta spuntare la casella "COUPON"

La serie Redmi Note 11 vi piace, ma desiderate un po' di potenza in più? Il modello Pro è quello che va per voi! Oggi Amazon mette in campo una promozione sulla versione 5G di Redmi Note 11 Pro da 8/128 GB , disponibile in due colorazioni diverse a soli 349€: il risparmio dunque ammonta a ben 50€ rispetto all'importo di listino.

Redmi Note 11 Pro è un altro ottimo esponente nella fascia bassa, che unisce un bel design ad una scheda tecnica di alto livello. In particolare, monta un display da 6,67'' a risoluzione Full HD+ e 120 Hz con SoC MediaTek Helio G96 , accompagnato da 8 GB di RAM e 64/128/256 GB di memoria interna. La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W, e sul retro ci sono quattro fotocamere, con sensore principale da 108 MP .

Se desiderate acquistare uno tra i nuovi Redmi Note 11 Pro oggi in sconto da Amazon basta andare su questa pagina, oppure selezionare il modelllo che preferite nei due box che trovate a seguire, entrambi con prezzo scontato e spedizione gratuita: non dimenticate di spuntare la casella "COUPON" per massimizzare il risparmio.

