Che coppia in sconto! Redmi Note 11 vi regala gli auricolari Redmi Buds 3

Nuova offerta da non perdere per gli ultimi arrivati in casa Redmi. Dal 21 febbraio al 14 marzo 2022, se acquistate uno dei nuovi modelli Redmi Note 11 riceverete in regalo un paio di auricolari true wireless Redmi Buds 3, pari ad un valore di 49€ circa. La promo è valida sia su Amazon Italia che su altri store online e nei negozi fisici, come MediaWorld, Unieuro, Trony, Euronics e altri ancora. Cliccate sul pulsante verde a seguire per saperne di più.