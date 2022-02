Lo sconto lancio per i nuovi Redmi Note 11 è una bomba! Si parte da 179€

Partono oggi le offerte speciali dedicate ai nuovissimi Redmi Note 11 e Redmi Note 11S. Si tratta di vere e proprie promozioni lampo, disponibili solo per 48 ore da oggi, dunque fino al 20 febbraio 2022 alle ore 13. I prezzi sono davvero ottimi: si parte da solo 179€ per il Redmi Note 11 e da 249€ per il Redmi Note 11 S. Gli sconti sono disponibili sia su Amazon Italia che sullo store ufficiale Mi.com.