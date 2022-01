Realme Pad è il tablet Android economico da non perdere a meno di 200€

Tra i tablet Android economici in offerta su Amazon Italia spicca il nuovo Realme Pad, disponibile ai migliori prezzi in assoluto sia in versione da 64 GB che da 128 GB. I prezzi partono da soli 199€ netti, davvero molto convenienti per chi vuole spendere poco. Date un'occhiata ai link a seguire.

Realme Pad è un modello molto sottile (solo 6,9 mm) e spicca per un interessantissimo rapporto qualità/prezzo. Parliamo di un tablet da 10,4" a risoluzione 2K con chip MediaTek Helio G80, RAM da 6 GB, ben 7.100 mAh di batteria e quattro speaker con supporto Dolby. In più, Realme porta sul suo tablet un po' di ottimizzazioni interessanti, come una versione appositamente riprogettata della realme UI e quattro modalità diverse per lo schermo, che adattano colori e illuminazione a seconda del contesto (Reading Mode, Night Mode, Dark Mode e Sunlight Mode).

