Realme Pad da 128 GB già in sconto su Amazon! Tablet sottile ed economico

Realme Pad è stato annunciato un po' a sorpresa nemmeno un mese fa e noi lo abbiamo accolto con un caldo interesse, considerando la mancanza di "giocatori" in questo panorama. Si tratta del primo tablet per l'azienda cinese, che oggi viene colpito pure da uno sconto: la versione da 128 GB è in offerta speciale a 249€.

Si tratta di un modello molto sottile (solo 6,9 mm) e spicca per un interessantissimo rapporto qualità/prezzo. Parliamo di un tablet da 10,4" a risoluzione 2K con chip MediaTek Helio G80, RAM da 6 GB, ben 7.100 mAh di batteria e quattro speaker con supporto Dolby. In più, Realme porta sul suo tablet un po' di ottimizzazioni interessanti, come una versione appositamente riprogettata della realme UI e quattro modalità diverse per lo schermo, che adattano colori e illuminazione a seconda del contesto (Reading Mode, Night Mode, Dark Mode e Sunlight Mode).

Per acquistare Realme Pad oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.