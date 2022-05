Realme Pad Mini è il tablet da comprare oggi: non si può chiedere di meglio a 159€!

Si tratta di un tablet dalle prestazioni comparabili al precedente modello, risultando però più piccolo ed economico. Lo schermo IPS LCD da 8,7'' ha una risoluzione di 1.340 x 800 ed è alimentato da una CPU Unisoc Tiger T616 octa a 64 bit da 2 GHz e GPU Mali-G57 MP1. Per il resto della dotazione abbiamo 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria a seconda della variante scelta, espandibile tramite microSD . Buona anche la batteria da ben 6.400 mAh .

