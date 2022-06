Realme GT Neo 3 già in sconto Amazon! Ha la ricarica più veloce al mondo

Dopo averla ufficializzata, la famiglia di Realme GT Neo 3 arriva su Amazon e lo fa in grande stile, con uno sconto da non perdere. Realme GT Neo 3 150W (649 anziché 699€), GT Neo 3 80W (549 invece di 599€) e GT Neo 3T (429 al posto di 469€) sono infatti disponibili a prezzi promozionati fino al 22 giugno 2022, pronti per essere acquistati tramite ribassi esclusivi per il periodo di lancio. In più, sulle varianti da 80W ci sono i Buds Air 3 Nitro in omaggio!

I due Realme GT Neo 3, da 150W e 80W, si differenziano solo per velocità di ricarica e capacità della batteria: 4.500 mAh per la variante più rapida (150W), 5.000 mAh per la versione meno veloce (80W). La ricarica UltraDart da 150W raggiunge il 50% di carica in soli 5 minuti e il 100% in 15 minuti, con un chip di sicurezza installato che tutela la batteria.

