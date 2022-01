Super prezzo Realme GT Master Edition, in sconto Amazon a soli 254€

Realme GT Master Edition torna ad essere protagonista attivo delle nuove offerte speciali per smartphone su Amazon Italia. Non possiamo che esserne felici, visto che si tratta di uno dei più validi medio gamma degli ultimi tempi, la cui colorazione bianca si fa particolarmente ghiotta quest'oggi, con un costo di soli 254€ per il modello da 6/128 GB, venduto e spedito da Amazon.