Offerta Tech Esselunga: questo entry-level a 129€ salva il vostro portafogli

Esselunga riporta in alto le sue offerte tech con un protagonista che sarà molto apprezzato dai clienti che vogliono spendere poco per un nuovo smartphone. Il modello in sconto oggi non è altri che Realme C25Y in versione 4/128 GB, un entry-level niente male venduto a soli 129€ nei negozi fisici Esselunga.

Nonostante il prezzo molto ridotto, Realme C25Y è uno smartphone Android molto interessante, realizzato con un design moderno e con tutte le funzionalità principali al loro posto. Monta un display da 6,5" a risoluzione HD+, processore UNISOC octa-core, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida. Il comporta fotocamera ha tre ottiche, con sensore principale da 50 MP.