Realme 9 Pro e Pro+ in sconto lancio su Amazon! Non c'è di meglio a 279€

Realme 9 Pro e Pro+ sono stati ufficializzati giusto qualche giorno fa e, come da annuncio, li trovate già in offerta speciale per la celebrazione del lancio. Stupisce senz'altro la loro concretezza in relazione all'accessibilità del prezzo: si parte da 279€ per il Realme 9 Pro, mentre Realme 9 Pro+ costa 349€ nell'edizione di base.