Realme 9 5G in offerta lancio Amazon da ora! Il nuovo campione della fascia bassa?

Realme 9 5G arriva ufficialmente su Amazon Italia ed è subito protagonista di una succosa offerta lancio da non perdere. Il prezzo della versione da 6/64 GB è pari a soli 229€ circa, in ribasso rispetto ai 259€ del listino ufficiale. Ma per sfruttare questa promo dovrete fare in fretta, perché è valida solo fino al 14 maggio 2022.

Le caratteristiche tecniche principali di Realme 9 5G sono molto interessanti per uno smartphone entry-level. Per prima cosa, si fa notare il display da 6,6" Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. All'interno ci sono un SoC Snapdragon 695, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e batteria da 5.000 mAh. Non male il comparto fotocamera con 3 ottiche posteriori, dove il sensore principale è un 50 MP.

Per acquistare Realme 9 oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in alto. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina AndroidWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.