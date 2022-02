Tutte le promo per risparmiare su Samsung Galaxy S22 e Tab S8

Samsung premia gli acquirenti della prima ora ormai da anni e lo fa anche per le nuove famiglie di Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 con una serie di promozioni inedite. Ne avevamo già parlato nel nostro articolo in cui annunciavamo tutti i prezzi, ma adesso le vediamo più da vicino, anche perché l'azienda coreana fornisce delle iniziative differenti in base al possesso o meno della Partita IVA. Se dunque non siete tra gli scettici del cosiddetto day one, allora date un'occhiata alle promo lancio!