Galaxy S23 al sicuro con 1 anno gratis di Samsung Care+: ecco come

Continuano a spuntare le promozioni per risparmiare sulla nuova serie S23 . Questa volta è Samsung stessa a farsi sentire, regalando 1 anno di Samsung Care+ a chiunque compri un modello della nuova famiglia di smartphone Galaxy presso lo store ufficiale. Si tratta dell'assistenza esclusiva che protegge dai danni accidentali : può essere dunque una bella promozione da sfruttare insieme a quella che offre 250€ di buono regalo !

1 anno di Samsung Care+ Gratis

Acquistate su Samsung Shop Online Galaxy S23, S23+ o S23 Ultra dal 20 febbraio al 6 marzo 2023

Aderite alla promozione registrandovi a questa pagina entro e non oltre il 17 aprile 2023

Ricevete 1 anno di protezione gratuita Samsung Care+ per due danni accidentali

Per maggiori dettagli sulla promozione Samsung appena descritta, vi suggeriamo di fare clic sul bottone rosso in basso. Come anticipato, l'iniziativa terminerà il 6 marzo 2023.

PROMO samsung galaxy S23