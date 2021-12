Promo Samsung: Galaxy Watch 4 Classic in regalo con l'acquisto di uno di questi Samsung

Giusto in tempo per le vacanze natalizie, Samsung lancia una nuova offerta che potrebbe alleviarle ulteriormente. La promozione Samsung ha come protagonista Galaxy Watch 4, lo smartwatch del produttore sudcoreano che arriva in regalo acquistando alcuni modelli di smartphone.

L'iniziativa promozionale di Samsung prevede che tutti coloro che acquisteranno un nuovo dispositivo della serie Galaxy S21, un Galaxy Z Fold 3 o Galaxy Z Flip 3, riceveranno in regalo il Galaxy Watch 4 Classic 42 mm. Per accedere alla promozione sarà necessario acquistare lo smartphone entro il prossimo 3 gennaio 2022 sullo store ufficiale Samsung.