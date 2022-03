POCO X4 Pro e POCO M4 Pro sono la coppia più bella del mondo, grazie allo sconto extra di Amazon

Il nuovissimo POCO X4 Pro 5G arriva su Amazon Italia con una spettacolare offerta lancio e si porta dietro anche il fratellino POCO M4 Pro . Entrambi i modelli sono venduti e spediti da Amazon con prezzi eccezionali, grazie allo sconto extra di 20€ da attivare sulla pagina dello store: parliamo di 299€ per X4 Pro da 8/256 GB e di un prezzo a partire da 179€ circa per M4 Pro .

Sia il nuovo POCO X4 Pro 5G che POCO M4 Pro sono smartphone entry-level avanzati con estetica molto simile: schermo con cornici ridottissime, foro centrale per la fotocamera anteriore, grosso rettangolo sul retro che racchiude tutti i sensori fotografici e il flash. A livello hardware, l'unica cosa in comune è la batteria da 5.000 mAh , mentre ci sono notevoli differenze sul resto: X4 Pro ha un display AMOLED da 6,67" a 120 Hz con SoC Snapdragon 695 ; il meno potente POCO M4 Pro monta un pannello da 6,43" a 90 Hz con processore MediaTek Helio G96 .

Per acquistare uno dei modelli di POCO X4 Pro 5G oppure di POCO M4 Pro oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sui pulsanti dedicati nei box in basso. Non dimenticate di premere sul pulsante "Collega" sulla pagina Amazon per attivare lo sconto extra di 20€.

