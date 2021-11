POCO X3 Pro è il telefono da comprare al Black Friday! In super sconto a 199€

POCO X3 Pro è sinonimo di convenienza e quest'oggi lo è ancora di più su Amazon Italia, visto che risulta tra i protagonisti assoluti di questo inizio di Black Friday . È uno degli smartphone più apprezzati tra gli entry-level per il suo vantaggioso rapporto costo-prestazioni: il prezzo in offerta è di soli 199€ per il modello da 256 GB , venduto e spedito dallo store, quindi con tutte le tutele del caso.

Per acquistare POCO X3 Pro oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti Black Friday di Amazon.