POCO M5 e M5s in sconto lancio: impossibile chiedere di meglio a meno di 200€

POCO M5 e POCO M5s sono i nuovissimi smartphone della "costola" di Xiaomi che, proprio come altri esponenti prima di loro, celebrano il lancio con uno sconto a tempo che li rende particolarmente prelibati. La promozione è valida sia su Amazon Italia, che su Mi.com e sullo store ufficiale di POCO .

POCO M5 punta sull'esperienza ludica, che per uno smartphone in questa fascia di prezzo è un'aspirazione non così frequente. Lo fa con un display che arriva fino a 90 Hz e un processore MediaTek realizzato a 6 nm. POCO M5s invece è il più universale dei due, con schermo AMOLED (senza però i 90 Hz) e fotocamere migliori, specie nell'adozione del grandangolo e nel sensore principale da 64 megapixel.