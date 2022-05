POCO M4 Pro va comprato oggi: è finalmente in offerta al minimo storico!

Nel dettaglio, POCO M4 Pro è smartphone entry-level avanzato con un'estetica gradevolissima: schermo con cornici ridottissime, foro centrale per la fotocamera anteriore, grosso rettangolo sul retro che racchiude tutti i sensori fotografici e il flash. Per quanto riguarda lo schermo, il telefono in questione monta un pannello da 6,43" a 90 Hz con processore MediaTek Helio G96, mentre la batteria è bella capiente, da ben 5.000 mAh.